Агентство по развитию МСП Азербайджана и Caspian European Club создали совместную рабочую группу - ФОТО
В Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства Азербайджана прошла встреча с членами правления Caspian European Club.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Исполнительный директор Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов подробно проинформировал членов правления Caspian European Club о задачах, поставленных перед структурой, обозначенных целях.
Было отмечено, что агентство как полномочная структура будет осуществлять в домах малого и среднего бизнеса, поддерживающих и оказывающих ряд услуг предпринимателям, организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых в этой сфере государственными органами и организациями.
Исполнительный директор отметил, что деятельность структуры будет направлена в основном на организацию необходимых мер поддержки на всех этапах создания и развития малого и среднего предпринимательства.
Исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев сказал, что представляемая им структура заинтересована в тесном сотрудничестве с агентством, и предложил организовать совместные меры в этом направлении.
Затем состоялся обмен мнениями с членами правления Caspian European Club по совершенствованию бизнес-климата, были выслушаны предложения, принято решение о создании совместной рабочей группы по дальнейшему сотрудничеству.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!