Агентство по развитию МСП Азербайджана и Caspian European Club создали совместную рабочую группу - ФОТО

В Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства Азербайджана прошла встреча с членами правления Caspian European Club.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Исполнительный директор Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов подробно проинформировал членов правления Caspian European Club о задачах, поставленных перед структурой, обозначенных целях.

Было отмечено, что агентство как полномочная структура будет осуществлять в домах малого и среднего бизнеса, поддерживающих и оказывающих ряд услуг предпринимателям, организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых в этой сфере государственными органами и организациями.

Исполнительный директор отметил, что деятельность структуры будет направлена в основном на организацию необходимых мер поддержки на всех этапах создания и развития малого и среднего предпринимательства.

Исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев сказал, что представляемая им структура заинтересована в тесном сотрудничестве с агентством, и предложил организовать совместные меры в этом направлении.

Затем состоялся обмен мнениями с членами правления Caspian European Club по совершенствованию бизнес-климата, были выслушаны предложения, принято решение о создании совместной рабочей группы по дальнейшему сотрудничеству.