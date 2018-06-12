Глава SOCAR Turkey Enerji: TANAP обеспечит выход стран региона к глобальным телекоммуникационным центрам

Проект прокладки оптоволоконного кабеля вдоль маршрута Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в Турции планируется интегрировать с кабельной инфраструктурой других стран, сказал Trend глава компании SOCAR Turkey Enerji (турецкой "дочки" азербайджанской госкомпании SOCAR) Заур Гахраманов.

Реализацией проекта занимается компания SOCAR Fiber, созданная SOCAR Turkey Enerji.

По словам Гахраманова, основная цель проекта - обеспечить выход Турции и стран региона к глобальным телекоммуникационным центрам с помощью нового и более безопасного маршрута.

"Растущие каждый день требования по передаче данных и потребность коммуникационных компаний в новых оптоволоконных линиях для удовлетворения этих требований делают необходимым реализацию такого проекта в рамках синергии со строительными работами SOCAR по TANAP. SOCAR Fiber планирует предложить на турецком IT рынке услуги обмена информацией по современной и более надежной оптоволоконной линии", - сказал Гахраманов.

Глава SOCAR Turkey Enerji отметил, что на следующих этапах проекта предусматривается расширить оптоволоконную кабельную инфраструктуру вдоль существующих и новых нефте- и газопроводах в разных направлениях и интегрировать ее в линии связи стран, через которые они проходят.

Что касается стоимости проекта, то Гахраманов отметил, что правильнее будет предоставить окончательную информацию после завершения проекта, так как SOCAR Fiber реализуется вместе с проектом TANAP.

Компания SOCAR Fiber была создана SOCAR Turkey Enerji восьмого мая 2013 года.

Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. Открытие первого участка TANAP от границы с Грузией до Эскишехира состоится 12 июня.