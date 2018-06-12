«Южный газовый коридор» укрепит имидж Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов
Проект "Южный газовый коридор" укрепит имидж Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов.
Об этом сказал Trend научный сотрудник Европейского центра по вопросам безопасности энергетики и ресурсов Славомир Рашевски.
"Считаю очень позитивным фактором то, что Азербайджан является инициатором и участником данного проекта. Для Баку здесь есть два важных момента - экономический и политический. Экономический очень простой: посредством "Южного газового коридора" страна увеличит доходы от продажи энергоресурсов. С политической точки зрения проект увеличит роль Азербайджана в регионе, укрепит имидж Баку как надежного поставщика энергоресурсов, страны, которая пользуется у международных партнеров доверием", - отметил Рашевски.
По его словам, проект позволит диверсифицировать маршруты и источники поставок газа на европейский рынок.
"Важность проекта в том, что он открывает новый источник, новые объемы поставок на европейский рынок. Полагаю, что данный проект создает очень большие возможности с точки зрения диверсификации источников энергоресурсов. Особенно с учетом того, что в перспективе к нему могут присоединиться и другие страны-поставщики", - отметил Рашевски.
Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".
"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!