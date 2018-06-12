Проект "Южный газовый коридор" укрепит имидж Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов.

Об этом сказал Trend научный сотрудник Европейского центра по вопросам безопасности энергетики и ресурсов Славомир Рашевски.

"Считаю очень позитивным фактором то, что Азербайджан является инициатором и участником данного проекта. Для Баку здесь есть два важных момента - экономический и политический. Экономический очень простой: посредством "Южного газового коридора" страна увеличит доходы от продажи энергоресурсов. С политической точки зрения проект увеличит роль Азербайджана в регионе, укрепит имидж Баку как надежного поставщика энергоресурсов, страны, которая пользуется у международных партнеров доверием", - отметил Рашевски.

По его словам, проект позволит диверсифицировать маршруты и источники поставок газа на европейский рынок.

"Важность проекта в том, что он открывает новый источник, новые объемы поставок на европейский рынок. Полагаю, что данный проект создает очень большие возможности с точки зрения диверсификации источников энергоресурсов. Особенно с учетом того, что в перспективе к нему могут присоединиться и другие страны-поставщики", - отметил Рашевски.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.