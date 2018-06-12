Шефчович: Открытие TANAP подтверждает превращение намерений в реальность и достижение результата в рамках Энергосоюза

Официальное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) и предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, рассматривается как ключевая веха в реализации этого проекта. Об этом сказал во вторник Trend вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, передает Day.Az.

"Трансанатолийский газопровод вместе с Южнокавказским и Трансадриатическим трубопроводами является неотъемлемой частью "Южного газового коридора". Поэтому его официальное открытие является важной вехой, поскольку он позволит транспортировать газ из Каспийского региона в Турцию на коммерческой основе. Другими словами, мы превращаем намерения в реальность и достигаем реального результата в рамках Энергетического союза", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

Далее Шефчович отметил, что "Южный газовый коридор", который поспособствует диверсификации поставщиков и маршрутов поставок энергоресурсов в Европу, является стратегически важным проектом для энергетической безопасности ЕС.

"Мы все выиграем от этого "моста" между Каспийским регионом и рынком ЕС. В наших общих интересах добиться успеха [в реализации этого проекта]. Наша долгосрочная цель - создать общеевропейский энергетический рынок, основанный на свободной торговле, конкуренции и диверсифицированных поставках, источниках и маршрутах. Это показывает, что Энергетический союз не останавливается на границах ЕС и имеет сильное внешнее измерение", - сказал Шефчович.

Отметим, что официальная церемония открытия TANAP состоится сегодня в турецком городе Эскишехир.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

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