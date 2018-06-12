ВБ призывает к продолжению повышения прозрачности в деятельности госпредприятий Азербайджана
12 июня 2018 10:39 150
Государственные предприятия играют особую роль в экономике Азербайджана, сказал во вторник менеджер Всемирного банка по стране Навид Хассан Нагви на конференции "Поощрение прозрачности и эффективности деятельности государственных предприятий Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, деятельность государственных предприятий важна для экономической устойчивости любой страны, в том числе и Азербайджана.
"Но при этом важно, чтобы на госпредприятиях развивалось корпоративное управление. Необходимо и дальше увеличивать прозрачность и эффективность их деятельности", - подчеркнул Нагви.
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