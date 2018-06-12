ETRO – успех длиной в полвека - ФОТО

Главный центр моды и люкса в Азербайджане - Port Baku Mall - собирает под своей крышей лучшие мировые бренды и предлагает своим покупателям еще одно мировое имя - ETRO.

Новый бутик открыл двери на первом этаже молла с 10 июня.

Бренд, который в этом году также торжественно отмечает свой 50-летний юбилей, занимает на мировом рынке и в сердцах покупателей особое место. Вы всегда узнаете человека в Etro - в нем невозможно смешаться с толпой и остаться незамеченным. Узор пейсли существовал веками - но именно ETRO возвел его в ранг культа, и сегодня мы говорим пейсли - подразумеваем Etro, говорим Etro - подразумеваем пейсли.

ETRO - это не только броские узоры, но и яркие цвета. Причем сочетания используются самые нестандартные - темная индийская палитра с сочной средиземноморской гаммой. При всей насыщенности орнаментов и цветов, марка Etro подходит и любителям элегантного, сдержанного стиля. Секрет в том, что стиль бренда - вне времени и пространства, и поддерживая модные тенденции, первое место отдает тем не менее вечным ценностям.

За 50 лет ETRO полюбили на всех континентах. Кристен Белл, Кейт Босуорт, Аманда Херст, Ферджи - лишь несколько имен фанатов этого бренда. Невозможно представить гардероб любителя моды без минимум одного предмета от ETRO - он будет неполным.

Вы можете добавить красок в ваш летний гардероб, посетив новый бутик - новая коллекция уже в продаже.

Ждем по адресу пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, 1-й этаж, тел: +994 12 464 09 57.