Керем Гасанов о приватизации непрофильных активов госпредприятий Азербайджана

В Азербайджане необходимо провести реструктуризацию государственных предприятий и приватизацию их непрофильных активов, сказал во вторник журналистам председатель Государственного комитета по имущественным вопросам Керем Гасанов. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Ряд государственных предприятий необходимо уменьшить. Для этого необходимо провести санацию этих госпредприятий, а затем вывести из их активов непрофильные предприятия и выставить их на приватизацию. Поэтому одной из наших главных задач является определение непрофильных активов в государственных предприятиях", - сказал Гасанов.

По словам председателя Госкомитета, это позволит значительно оздоровить деятельность государственных предприятий.

"Данный процесс позволит снизить нагрузку на государственные предприятия, сократить расходы государственного бюджета, что, в свою очередь, обеспечит более здоровую деятельность государственных предприятий", - добавил глава Госкомитета.

Во вторник в Баку начала работу конференция на тему "Поощрение прозрачности и эффективности в деятельности государственных предприятий Азербайджана", организованная Государственным комитетом по имущественным вопросам и Всемирным банком. В мероприятии приняли участие представители Госкомитета, Всемирного банка, министерств экономики и финансов, эксперты и представители общественных организаций.

Целью конференции является увеличение прозрачности и эффективности в сфере управления государственным имуществом и расширение применения существующих методов оптимизации.