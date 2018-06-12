Всемирный банк планирует новые проекты в Азербайджане
В ближайшие шесть месяцев Всемирный банк (ВБ) проведет комплексную оценку возможных проектов в Азербайджане, сказал журналистам во вторник глава бакинского офиса ВБ Навид Хассан Нагви.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Как вы знаете, стратегия ВБ по Азербайджану была принята в 2015 году и охватывает период до 2020 года. В настоящее время мы практически завершаем наши действующие проекты. Поэтому в следующие шесть месяцев мы займемся комплексной оценкой того, что мы можем предложить правительству Азербайджана в следующие два года, и что их заинтересует", - сказал Нагви.
В настоящее время ВБ реализует в Азербайджане девять проектов, которые завершаться в начале 2019 года.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил стратегию партнерства с Азербайджаном на период 2015-2020 годов в июле 2015 года. Новая стратегия была направлена на поддержку устойчивого, инклюзивного развития Азербайджана с превалирующей ролью частного сектора.
В рамках первой фокус-зоны предусматривается усовершенствование управления ресурсами, улучшение сферы предоставления государственных услуг, а также качества экологических активов.
Вторая фокус-зона ВБ предусматривает поддержку для совершенствования избранных инфраструктурных сетей, улучшения финансовой интеграции, уменьшения нормативной нагрузки на частный сектор, а также повышения экономической активности в сельских районах.
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