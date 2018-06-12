Азербайджан увеличит объем трансфертов SOFAZ в госбюджет

Азербайджан планирует увеличить объем трансфертов SOFAZ в государственный бюджет страны. Это предусмотрено проектом корректировки государственного бюджета Азербайджана на 2018 год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что бюджетные прогнозы откорректированы с учетом цены на нефть в 55 долларов за баррель. Базовая цена на нефть, заложенная в госбюджете на этот год, составляет 45 долларов.

С учетом корректировки, правительство ожидает дополнительные поступления в размере 5,6 миллиарда манатов, 1,75 миллиарда манатов из которых планируется направить в госбюджет в виде трансфертов.

Трансферты SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана на 2018 год спрогнозированы на уровне 9,216 миллиарда манатов.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2018 год утверждены на уровне 20,127 миллиарда манатов, а расходы - 21,047 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - свыше 19,473 миллиарда манатов и местные доходы - 653,350 миллиона манатов, централизованные расходы - свыше 20,323 миллиарда манатов и местные расходы - 723,925 миллиона манатов).

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