Эрдоган: TANAP - показатель доверия между Азербайджаном и Турцией

Трансанатолийский трубопровод (TANAP) является показателем доверия между Азербайджаном и Турцией, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник во время церемонии открытия трубопровода TANAP в турецкой провинции Эскишехир.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Эрдогана, TANAP также является показателем многостороннего сотрудничества.

Президент отметил, что, когда Турция и Азербайджан объявили о реализации проекта TANAP, в это мало кто верил.

"Турция и Азербайджан ранее реализовали различные важные проекты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси- Эрзурум и Баку-Тбилиси-Карс, и все эти проекты являются важными и стратегическими", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что TANAP будет способствовать развитию региона.

"Благодаря TANAP Турция превратилась в одного из важных игроков на энергетическом рынке. Я благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за реализация такого важного проекта", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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