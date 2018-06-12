Ровнаг Абдуллаев: TANAP еще более ускорит экономическое развитие Азербайджана и Турции

Прямая транспортировка азербайджанского газа на европейские рынки усилит геостратегическую позицию Турции и превратит страну в важный энергетический центр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент SOCAR, председатель правления TANAP Ровнаг Абдуллаев во вторник во время церемонии открытия трубопровода TANAP в турецком городе Эскишехир.

Он подчеркнул, что TANAP еще более укрепит исторические дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией.

"Мы всегда доверяли экономике Турции и братской стране. TANAP, открытие которого мы осуществляем сегодня, начинает действовать как важное проявление стоящего за этим доверием дружбы и сотрудничества. Уверен, что TANAP еще более ускорит экономическое развитие Азербайджана и Турции и внесет большой вклад в энергетическую безопасность обеих стран. Прямая транспортировка азербайджанского газа на европейские рынки усилит геостратегическую позицию Турции и превратит страну в важный энергетический центр. В связи с этим выражаю особую признательность официальным лицам Турции и Азербайджана, сотрудникам, которые работали над строительством проекта", - сказал Абдуллаев.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.