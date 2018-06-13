Шефчович: ЕС приветствует намерения потенциальных поставщиков присоединиться к ЮГК - ЗАЯВЛЕНИЕ

Европейский союз (ЕС) приветствует заинтересованность дополнительных потенциальных поставщиков присоединиться к проекту "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, сказал Trend вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, передает Day.Az.

"Мы считаем, что источник "Южного газового коридора" не ограничивается месторождением "Шах Дениз". Поэтому мы приветствуем интерес потенциальных дополнительных поставщиков природного газа из Каспийского региона, Центральной Азии, Ближнего Востока, Восточно-Средиземноморского региона и Черного моря присоединиться к ЮГК для дальнейшей диверсификации поставок природного газа в Европу", - сказал вице-президент Европейской комиссии.

В этом контексте, Шефчович отметил, что ЕС ведет переговоры с Азербайджаном и Туркменистаном в направлении реализации проекта Транскаспийской трубопроводной системы.

Вице-президент добавил, что ЕС готов продолжить переговоры об условиях потенциальных, коммерчески жизнеспособных поставок на основе ашхабадской декларации, подписанном в мае 2015 года для обеспечения развития энергетического сотрудничества между Туркменистаном, Азербайджаном, Турцией и ЕС.

Отметим, что в 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы.

ЕС впервые предложил договор в поддержку инфраструктурного проекта.

Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном, и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС.

Обсуждения с Баку и Ашхабадом касаются, в частности, договора, устанавливающего юридические обязательства между Европейским союзом, Туркменистаном и Азербайджаном, двусторонних договоренностей, необходимых этим прикаспийским государствам для достижения ввода в эксплуатацию, строительства и эксплуатации самого Транскаспийского трубопровода, а также соглашений для заполнения газопровода туркменским газом, включая надлежащее признание коммерческих договоренностей.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.