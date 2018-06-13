Италия и Албания создадут СП по обслуживанию TAP

Албанский газотранспортный оператор Albgaz и итальянская компания Snam подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) по обслуживанию Трансадриатического трубопровода (TAP) на территории Албании. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры и энергетики Албании, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, 75 процентов СП будет, принадлежат Albgaz и 25 процентов - Snam.

"Набор персонала СП и его обучение в Италии и Албании, как ожидается, будет завершено в 2019 году. Активная деятельность начнется после базовой подготовки в 2019 году. После 2020 года, когда ожидается ввод TAP в эксплуатацию, совместное предприятие начнет предоставлять весь спектр услуг", - сказали в министерстве.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

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