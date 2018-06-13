При поддержке Kapital Bank открылся центр для пенсионеров "Yaşa"

При поддержке Kapital Bank и совместно с Министерством труда и социальной защиты населения состоялась церемония открытия центра для пенсионеров "Yaşa" ("Живи!"). Центр функционирует в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Б. Буньятова, 12).

Основной целью центра "Yaşa" является организация соответствующих мероприятий с целью предоставления досуга для людей пенсионного возраста, обеспечения активного участия пожилых людей в социально-экономической, политической и культурной жизни страны, а также возможностей для их образования и занятости.

"Цель деятельности этого центра заключается в том, чтобы организовать интересный досуг для людей пенсионного возраста, которые чувствуют в себе творческий потенциал и желание развиваться, сделать все возможное для того, чтобы они почувствовали свою нужность обществу.

В центре имеются комнаты для проведения компьютерных занятий, спорта, танцев, творчества, тренингов, рисования, а также функционирует библиотека. Мы выражаем свою благодарность Министерству труда и социальной защиты населения и инициативной группе "Üçüncü Bahar" ("Третья весна") за помощь в осуществлении этого проекта", - отметила, директор департамента Маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует отметить, что в настоящее время более 300 человек являются активными членами центра. В обучениях, которые бывают посвящены различным темам, каждый раз принимают участие около 40-50 человек. В прошлом году, в преддверии Международного дня пожилых людей, Kapital Bank организовал для членов центра просвещающие тренинги по теме финансовой грамотности. В будущем планируется более интенсивное проведение подобного рода мероприятий.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

