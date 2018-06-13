В Азербайджане могут создать спецгруппу для оценки работы таможни - ФОТО

В Азербайджане может быть создана специальная группа для оценки деятельности таможенных органов, сказал в среду председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев на семинаре для журналистов на тему "Азербайджанская таможня - сегодняшний и завтрашние вызовы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам председателя ГТК, в группу могут войти журналисты, освещающие деятельность таможенных органов.

"Ежегодно таможенные органы обслуживают около 5,4 миллиона человек. Наша работа наряду с тем, что она интересна и важна для страны, также сложна и требует большой ответственности. Я считаю, что было бы целенаправленным создание специальной группы из специализирующихся в сфере таможни журналистов. Эти журналисты могли бы отслеживать деятельность таможенных органов", - сказал Мехтиев.

Мехтиев также добавил, что для журналистов могут быть организованы 20-дневные или месячные курсы для того, чтобы они могли глубже изучить таможенное законодательство.

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