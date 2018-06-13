Азербайджан будет обеспечивать до трети потребностей Болгарии в газе
13 июня 2018 12:13 168
В 2020 году Азербайджан будет обеспечивать 25-30 процентов потребностей Болгарии в газе.
Об этом на конференции "Южный газовый коридор и энергобезопасность в Юго-Восточной Европе" сказал советник министра энергетики Болгарии Розен Симитчев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Советник отметил, что обеспечение энергетической безопасности и диверсификации поставок энергоресурсов является ключевым приоритетом для Болгарии и Европейского союза.
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