SOCAR получит больше 600 млн манатов - ПОДРОБНОСТИ

Правительство Азербайджана выделит 963,2 миллиона манатов госкомпании SOCAR для финансирования работ на ряде месторождений и поддержки "Азерэнержи".

Об этом говорится в проекте изменений в закон "О государственном бюджете на 2018 год", представленном в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, 663,2 миллиона манатов пойдут на повышения уставного капитала SOCAR, который направит эти средства на финансирование буровых работ на месторождениях "Умид", "Карабах" и "Бабек".

Оставшиеся средства (300 миллионов манатов) будут выделены для субсидирования "Азерэнержи".

Кроме того, помимо этих средств, "Азерэнержи" получит еще 81,4 миллиона манатов на покрытие обязательств перед финской компанией Wartsila в рамках закупки оборудования для теплоэлектростанции близ электростанции "Сангачал" и оказания в связи с этим технической поддержки.

Ранее вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов сказал, что компания находится в преддверии нового этапа проводимых работ по месторождениям "Карабах" и "Умид". В ближайшее время по этим месторождениям стартует фаза первичного детального проектирования. Также на структуре "Бабек" продолжается проектирование бурения первой разведочной скважины.

Запасы нефти на месторождении "Карабах" оцениваются в 100 миллионов тонн, на "Умид" - свыше 200 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата, на "Бабек" - 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

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