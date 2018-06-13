ЕС: В "Южном газовом коридоре" должно быть задействовано больше стран

В проекте "Южный газовый коридор" (ЮГК) должно быть задействовано больше стран - как в качестве получателей, так и поставщиков газа.

Об этом в среду на конференции "Южный газовый коридор" и энергобезопасность в Юго-Восточной Европе" сказал первый советник делегации Европейского союза в Азербайджане Денис Данилидис, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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