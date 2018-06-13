ЕС: В "Южном газовом коридоре" должно быть задействовано больше стран

13 июня 2018 12:27

В проекте "Южный газовый коридор" (ЮГК) должно быть задействовано больше стран - как в качестве получателей, так и поставщиков газа.

Об этом в среду на конференции "Южный газовый коридор" и энергобезопасность в Юго-Восточной Европе" сказал первый советник делегации Европейского союза в Азербайджане Денис Данилидис, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az