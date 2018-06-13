TANAP усилит энергетическую политику Азербайджана в регионе и мире - МНЕНИЕ ИЗ АСТАНЫ

Открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) и предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, усилит энергетическую политику Азербайджана в регионе и мире.

Об этом заявил Day.Az казахстанский эксперт Анвар Сулейменов.

Напомним, что 12 июня в турецком городе Эскишехир состоялась торжественная церемония по случаю сдачи в эксплуатацию газопровода TANAP.

По словам эксперта, запуск в эксплуатацию TANAP показал серьезный потенциал Азербайджана, его экономическую и ресурсную базу, продемонстрировал мощную государственную политику.

"Накануне был дан старт в эксплуатацию масштабного исторического проекта, который значительно перекроет энергетическую карту Европы, и несомненно в большей степени это событие достигнуто усилиями Азербайджана. Именно поэтому реализация данного проекта придаст огромный импульс расширению географии поставок азербайджанских энергоресурсов на внешние рынки, что еще сильнее укрепит его в качестве важного газового игрока на рынках Европы", - сказал наш собеседник.

Отметим, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год.Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Матанат Насибова