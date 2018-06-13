Болгария заинтересована в инвестициях Азербайджана - ДЕТАЛИ

Болгария заинтересована в азербайджанских инвестициях в газораспределительную сеть страны. Об этом сообщили Trend в министерстве энергетики Болгарии, передает Day.Az.

"Инвестиции SOCAR в газораспределительную сеть Болгарии были бы выгодны обеим сторонам, потому что по интерконнектору IGB поступит азербайджанский газ", - отметили в ведомстве, добавив, что пока только три-четыре процента населения Болгарии пользуется природным газом.

Как отметили в министерстве, азербайджанской госкомпании SOCAR будет предложено самой выбрать районы для газификации.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

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