Госагентству по туризму Азербайджана передан ряд структур

В список структур, находящихся в ведении, но не подчиняющихся министерству культуры и туризма Азербайджана, внесены изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим премьер-министр Новруз Мамедов подписал соответствующее решение.

Изменение было внесено согласно пункту 2.7 распоряжения Президента Азербайджана "О некоторых мерах по усовершенствованию государственного управления в области культуры и туризма" от 20 апреля 2018 года.

Другим решением был утвержден список структур, находящихся в ведении, но не подчиняющихся Госагентству по туризму Азербайджана.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев 20 апреля подписал распоряжение "О некоторых мерах по усовершенствованию государственного управления в области культуры и туризма".

Согласно распоряжению, на базе министерства культуры и туризма были созданы министерство культуры и Государственное агентство по туризму.

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