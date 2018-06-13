Госагентству по туризму Азербайджана передан ряд структур
В список структур, находящихся в ведении, но не подчиняющихся министерству культуры и туризма Азербайджана, внесены изменения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим премьер-министр Новруз Мамедов подписал соответствующее решение.
Изменение было внесено согласно пункту 2.7 распоряжения Президента Азербайджана "О некоторых мерах по усовершенствованию государственного управления в области культуры и туризма" от 20 апреля 2018 года.
Другим решением был утвержден список структур, находящихся в ведении, но не подчиняющихся Госагентству по туризму Азербайджана.
Отметим, что Президент Ильхам Алиев 20 апреля подписал распоряжение "О некоторых мерах по усовершенствованию государственного управления в области культуры и туризма".
Согласно распоряжению, на базе министерства культуры и туризма были созданы министерство культуры и Государственное агентство по туризму.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
12 Июн. 20:21 27 404
-
12 Июн. 18:46 17 419
-
02:45 11 469
-
12 Июн. 19:27 10 106
-
12 Июн. 18:28 8 971