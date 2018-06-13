Итальянские железные дороги о потенциале Азербайджана как логистического центра - ФОТО

Азербайджан обладает большими потенциальными возможностями для превращения в логистический центр.

Об этом вице-президент по международным связям Итальянских железных дорог Джованни Рокка сказал на встрече в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с участием итальянской компании MERCİTALİA İNTERMODAL, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", распространенном в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече глава ЗАО Джавид Гурбанов проинформировал о транспортно-логистических возможностях Азербайджана, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Международном Транскаспийском транспортном маршруте, транспортных коридорах Север-Юг, Юг-Запад.

"Азербайджан ведет переговоры с грузинскими и турецкими коллегами о том, чтобы в будущем обеспечить работу поездов в Батуми, Стамбул и Анкару. Это было бы очень важно для укрепления экономических отношений", - сказал Гурбанов.

На встрече обсуждалось расширение двустороннего сотрудничества и был подписан меморандум взаимопонимания.

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