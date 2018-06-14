ЮГК стимулирует Европу расширить поставки из Каспийского региона и Центральной Азии

Южный газовый коридор стимулирует ЕС для расширения географии поставок из Каспийского региона и Центральной Азии.

Заявления Еврокомиссии по энергосоюзу относительно расширения географии дополнительных поставок на европейские газовые рынки - показатель большой заинтересованности ЕС в продолжительной и долгосрочной диверсификации энергоресурсов.

Об этом сказала Day.Az экономист Улькер Джавадова.

По ее словам, реализация масштабного газового проекта, инициированного азербайджанской стороной, даст мощный импульс развитию двусторонних отношений нашей страны с Европой.

"В сближении с Европой, в налаживании более тесного экономического сотрудничества, особенно посредством участия в важных инфраструктурных проектах заинтересованы и другие страны постсоветского пространства, имеющие соответствующую энергоресурсную базу. И это, бзусловно, в интересах стран Европейского союза. Поэтому не исключено, что в обозримом будущем, в среднесрочной перспективе новые страны могут заявить о себе в качестве поставщиков, к примеру, из Каспийского региона, Центральной Азии, Ближнего Востока, Восточно-Средиземноморского региона. На мой взгляд, наиболее вероятными из них являются Туркменистан и Казахстан, так как эти страны имеют достаточно привлекательную базу нефтегазовых ресурсов и серьезно заинтересованы в европейских поставках. Разумеется, это хороший показатель, подтверждающий огромную ценность мегапроекта, и я думаю, что от расширения географии поставок выиграют все страны-участники.

Что касается Европы, то при таком раскладе она сможет существенно сократить свою зависимость от российских газовых поставок", - сказала экономист.

Отметим, что в 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы.

ЕС впервые предложил договор в поддержку инфраструктурного проекта.

Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном, и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Матанат Насибова