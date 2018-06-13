Азербайджанскому манату выгодно дальнейшее ослабление доллара - ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Ослабление доллара США может еще больше укрепить азербайджанский манат, сказал Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди, комментируя вероятность повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, передает Day.Az.

По его словам, ФРС по итогам заседания в среду с большой вероятностью повысит процентные ставки.

"Вполне уверен, что ФРС будет повышать ставки, поскольку экономика США показывает хорошие результаты в этом квартале, а инфляция поднялась до целевого уровня в два процента. Подавляющее большинство участников рынка также готово к повышению ставок, поэтому было бы большим сюрпризом, если бы на этой неделе ФРС не пошла на это", - сказал Харди.

Коснувшись влияния решения ФРС на мировые валютные рынки, и в частности на азербайджанский манат, Харди отметил, что это будет зависеть от комментариев руководства ФРС по поводу дальнейших повышений.

"Существовали предположения о том, что ФРС сосредоточится на "симметричном" ответе на инфляцию теперь, когда она поднялась до целевого показателя, и сейчас создается впечатление, что ФРС будет рада позволить инфляции немного превысить цель, не меняя текущих ожиданий. Но если ФРС заявит о более медленной реакции на более высокую инфляцию, это вызовет ослабление доллара. Это могло бы еще больше укрепить манат, но кажется, что азербайджанские политики хотят сохранить стабильный обменный курс на данный момент, чтобы поддерживать доверие к манату, что довольно легко сделать, пока цены на нефть держатся на данном уровне", - сказал Харди.

При этом Харди считает, что решение ФРС вряд ли сильно повлияет на цены на нефть.

"Но рост спроса на нефть в глобальном масштабе в следующие несколько месяцев, вероятно, значительно повлияет на недавний рост цен, особенно по мере укрепления доллара, а это означает, что рост цен стал еще более значительным в странах со слабой валютой. В частности, рост спроса на развивающихся рынках, вероятно, будет медленнее", - сказал Харди.