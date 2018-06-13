Азербайджан вступил в Международную организацию комиссий по ценным бумагам

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана стала ассоциативным членом Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Об этом говорится в сообщении Палаты, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Палата 27 апреля 2018 года направила официальное обращение в секретариат IOSCO, и решением правления IOSCO в июне была принята ассоциативным членом организации.

Будучи членом IOSCO, представляющая Азербайджан Палата надзора над финансовыми рынками получит возможность разрабатывать, применять стандарты регулирования рынка ценных бумаг и участвовать в процессе гармонизации на международном уровне, а также использовать опыт IOSCO, воспользоваться тренинговыми программами и платформами по распределению знаний. Наряду с этим Палата будет представлена во внутренних комитетах IOSCO, в том числе в комитете президентов, европейском региональном комитете, комитете по развивающимся рынкам.

С учетом соответствия рынка ценных бумаг страны-члена IOSCO передовым критериям станет возможным привлечение в Азербайджан международных инвесторов. А это, в свою очередь, внесет вклад в развитие рынка ценных бумаг.