Цены на нефть стали расти еще быстрее - ПОДРОБНОСТИ
14 июня 2018 07:06 160
Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили темпы роста после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении базовой ставки до 1,75-2% годовых, свидетельствуют данные торгов, передает РИА.
По состоянию на сегодняшний день стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,2% - до 76,78 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,63% - до 66,78 доллара за баррель.
До объявления решения американского регулятора стоимость нефти увеличивалась менее активно: Brent - на 0,72%, WTI - на 0,33%.
По итогам июньского заседания ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,75-2% годовых, как и ожидали большинство аналитиков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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