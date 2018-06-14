Цены на нефть стали расти еще быстрее - ПОДРОБНОСТИ

Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили темпы роста после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении базовой ставки до 1,75-2% годовых, свидетельствуют данные торгов, передает РИА.

По состоянию на сегодняшний день стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,2% - до 76,78 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,63% - до 66,78 доллара за баррель.

До объявления решения американского регулятора стоимость нефти увеличивалась менее активно: Brent - на 0,72%, WTI - на 0,33%.

По итогам июньского заседания ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,75-2% годовых, как и ожидали большинство аналитиков.