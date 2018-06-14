Госдеп США: Южный газовый коридор жизненно важен для всей Европы
Проект "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, повысит устойчивость энергетических рынков Европы, сказали в понедельник Trend в Госдепартаменте США.
"Этот проект повысит устойчивость энергетических рынков Европы и снизит зависимость от единого источника импорта газа", - сказали Госдепе.
Как отметили в Госдепартаменте США, "Южный газовый коридор" имеет жизненно важное значение для энергетической безопасности Европы, поскольку этот трубопровод предоставит Европе совершенно новый источник газа, который будет переправляться в Европу по совершенно новому маршруту.
"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа, которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.
Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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