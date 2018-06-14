Как правильно выбрать квартиру премиум-класса в Баку?
Merida Premium: неповторимый стиль и высокое качество для ценителей премиум-жилья
Рынок недвижимости Баку полон различных предложений, но как выбрать ту квартиру, которая будет отвечать всем вашим требованиям?
Расположение и транспортная доступность
Первое, на что обращают внимание покупатели, - это удобное расположение здания. Никто не хочет тратить время в дороге, часами пытаясь выбраться из пробок. Близость к необходимой инфраструктуре, местам отдыха, доступность к общественному транспорту и близость к центру города - важные критерии при выборе жилья.
Здание Merida Premium расположено прямо в центре города по адресу: проспект Гусейна Джавида, 180, всего в двух шагах от станции метро Эльмляр Академиясы. При этом пусть вас не беспокоит городской шум - в Merida Premium установлены двухкамерные дубовые окна с тремя слоями изоляции. А близость двух парков - Гусейна Джавида и Мусабекова - дополнительный плюс для тех, кто любит утренние прогулки. Кроме того, для любителей спорта и косметических процедур в самом здании есть SPA-салон и фитнес-центр.
Качество здания
Покупая квартиру, важно убедиться в надежности и качестве здания. Никто не хочет столкнуться с различными "неприятными сюрпризами" уже после переезда.
Если вы купили квартиру в Merida Premium, то можете быть спокойны за качество. При строительстве здания использовались высококачественные арматуры и бетон из Украины, колодки производства немецкой компании Peri, а само здание имеет высокую сейсмоустойчивость. Здание оснащено централизованной отопительной и охлаждающей системой, вода будет поступать в квартиры после механического и бактериологического очищения, а генераторы обеспечат бесперебойное электроснабжение здания.
В Merida Premium вы также будете спокойны касательно безопасности своей семьи. В здание имеется круглосуточное видеонаблюдение и служба безопасности.
Планировка и оформление квартир
Квартиры в Merida Premium продаются исключительно "под маяк". Это позволяет покупателю привнести в дизайн квартир свой собственный стиль, придать жилью индивидуальные черты и наполнить его той атмосферой, которая поможет жить с комфортом и уютом именно вам. А высота потолка в 3,6 метра обеспечит простор в квартире.
Инвестиционная привлекательность
Недвижимость считают выгодным долгосрочным инвестиционным вложением.
Тем, кто желает приобрести не просто комфортную квартиру, но и выгодную инвестицию, следует присмотреться к Merida Premium.
С внешней стороны это здание расположено в центре города, облицовано аглаем ручной работы. Внешний вид здания выполнен в стиле "барокко" - этому архитектурному стилю характерны сложные узоры, пышный декор, резной орнамент и массивные колонны. Желающие инвестировать в недвижимость могут быть уверены, что как и сам нестареющий и востребованный стиль "барокко", экстерьер Merida Premium всегда будет привлекать своим изысканным дизайном.
В то же время есть еще ряд отличительных черт, каждый из которых подчеркивает высокое качество, присущее Merida Premium, - звуковая и теплоизоляция квартир, лифты производства финской компании Kone, блоки для кладки компании Gobustone, которые были использованы при строительстве, и другие аспекты делают Merida Premium одним из самых привлекательных с инвестиционной точки зрения проектов.
Готовы сделать правильный выбор?
Merida Premium - здание премиум-класса в центре Баку с прекрасной панорамой набережной и города. В комплексе для комфорта жителей предусмотрена подземная двухэтажная автостоянка. Покупая квартиру в Merida Premium, вы получите выписку (купчую) из Государственного реестра недвижимого имущества.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!