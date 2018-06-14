Как правильно выбрать квартиру премиум-класса в Баку?

Merida Premium: неповторимый стиль и высокое качество для ценителей премиум-жилья

Рынок недвижимости Баку полон различных предложений, но как выбрать ту квартиру, которая будет отвечать всем вашим требованиям?

Расположение и транспортная доступность

Первое, на что обращают внимание покупатели, - это удобное расположение здания. Никто не хочет тратить время в дороге, часами пытаясь выбраться из пробок. Близость к необходимой инфраструктуре, местам отдыха, доступность к общественному транспорту и близость к центру города - важные критерии при выборе жилья.

Здание Merida Premium расположено прямо в центре города по адресу: проспект Гусейна Джавида, 180, всего в двух шагах от станции метро Эльмляр Академиясы. При этом пусть вас не беспокоит городской шум - в Merida Premium установлены двухкамерные дубовые окна с тремя слоями изоляции. А близость двух парков - Гусейна Джавида и Мусабекова - дополнительный плюс для тех, кто любит утренние прогулки. Кроме того, для любителей спорта и косметических процедур в самом здании есть SPA-салон и фитнес-центр.

Качество здания

Покупая квартиру, важно убедиться в надежности и качестве здания. Никто не хочет столкнуться с различными "неприятными сюрпризами" уже после переезда.

Если вы купили квартиру в Merida Premium, то можете быть спокойны за качество. При строительстве здания использовались высококачественные арматуры и бетон из Украины, колодки производства немецкой компании Peri, а само здание имеет высокую сейсмоустойчивость. Здание оснащено централизованной отопительной и охлаждающей системой, вода будет поступать в квартиры после механического и бактериологического очищения, а генераторы обеспечат бесперебойное электроснабжение здания.

В Merida Premium вы также будете спокойны касательно безопасности своей семьи. В здание имеется круглосуточное видеонаблюдение и служба безопасности.

Планировка и оформление квартир

Квартиры в Merida Premium продаются исключительно "под маяк". Это позволяет покупателю привнести в дизайн квартир свой собственный стиль, придать жилью индивидуальные черты и наполнить его той атмосферой, которая поможет жить с комфортом и уютом именно вам. А высота потолка в 3,6 метра обеспечит простор в квартире.

Инвестиционная привлекательность

Недвижимость считают выгодным долгосрочным инвестиционным вложением.

Тем, кто желает приобрести не просто комфортную квартиру, но и выгодную инвестицию, следует присмотреться к Merida Premium.

С внешней стороны это здание расположено в центре города, облицовано аглаем ручной работы. Внешний вид здания выполнен в стиле "барокко" - этому архитектурному стилю характерны сложные узоры, пышный декор, резной орнамент и массивные колонны. Желающие инвестировать в недвижимость могут быть уверены, что как и сам нестареющий и востребованный стиль "барокко", экстерьер Merida Premium всегда будет привлекать своим изысканным дизайном.

В то же время есть еще ряд отличительных черт, каждый из которых подчеркивает высокое качество, присущее Merida Premium, - звуковая и теплоизоляция квартир, лифты производства финской компании Kone, блоки для кладки компании Gobustone, которые были использованы при строительстве, и другие аспекты делают Merida Premium одним из самых привлекательных с инвестиционной точки зрения проектов.

Готовы сделать правильный выбор?

Merida Premium - здание премиум-класса в центре Баку с прекрасной панорамой набережной и города. В комплексе для комфорта жителей предусмотрена подземная двухэтажная автостоянка. Покупая квартиру в Merida Premium, вы получите выписку (купчую) из Государственного реестра недвижимого имущества.