Центробанк Азербайджана принял важное решение по процентным ставкам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку с 11 до десяти процентов, сказал на пресс-конференции в четверг председатель ЦБА Эльман Рустамов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

ЦБА также решил снизить верхний предел процентного коридора с 14 до 12 процентов. Нижний предел процентного коридора был сохранен на уровне восьми процентов.

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