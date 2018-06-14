Pullman Baku отпраздновал Всемирный день здоровья - ФОТО
14 июня 2018 11:35 229
9 июня Pullman Baku праздновал Всемирный день здоровья.
На мероприятии были проведены упражнения Таэбо и Зумба, а также был организован здоровый завтрак для корпоративных клиентов, гостей отеля, представителей медиа и владельцев абонементов в Pullman SPA.
Представляем вашему вниманию небольшой фотоотчет с мероприятия.
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