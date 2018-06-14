ЦБА о том, как повлияет повышение учетной ставки ФРС США на азербайджанский манат

Повышение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США не окажет никакого прямого влияния на азербайджанский манат.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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