ЦБА о том, как повлияет повышение учетной ставки ФРС США на азербайджанский манат

14 июня 2018 11:16

Повышение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США не окажет никакого прямого влияния на азербайджанский манат.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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