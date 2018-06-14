Азербайджан выйдет на новый уровень развития в сфере бухгалтерского учета

Изменения в закон "О бухгалтерском учете" помогут Азербайджану выйти на новый уровень развития в этой сфере.

Об этом в ходе совместного мероприятия Ассоциации бухгалтеров и профессионалов риска Азербайджана (ARPA) и министерства финансов сказал директор Финансового научно-образовательного центра при минфине Эльман Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть позитивный эффект от внесенных изменений. В частности, они позволят создать в Азербайджане кадровое ядро профессиональных бухгалтеров, снизить расходы в связи с единовременным переходом на международные стандарты ведения бухучета. Одним словом, считаю, что принятие данных изменений является правильным решением. В этом процессе был изучен зарубежный опыт, проводились консультации с экспертами Всемирного банка", - отметил Гусейнов.

Отметим, что изменения в закон "О бухгалтерском учете", принятые четвертого мая на пленарном заседании парламента Азербайджана, предусматривают обязательное наличие профессиональных главных бухгалтеров на предприятиях, где контрольный пакет акций принадлежит государству, за исключением тех предприятий, чьи ценные бумаги торгуются на бирже, а также в прочих общественно-значимых структурах, крупных субъектах предпринимательства, бюджетных организациях и публичных юридических лицах, публикующих годовой финансовый или консолидированный отчеты.

Бухгалтера, согласно поправкам, должны проходить соответствующее лицензирование. Ведение государственного реестра бухгалтеров, получивших соответствующий сертификат и аккредитацию профессиональной бухгалтерской организации, обеспечивается соответствующим органом исполнительной власти.

Поправки также предусматривают ликвидацию правил упрощенного ведения бухгалтерского учета в субъектах малого и среднего предпринимательства, ликвидацию статей о создании Консультативного совета по бухгалтерскому учету и регулированию его деятельности, в связи с отказом от положений по применению национальных стандартов бухгалтерского учета.

Изменения также подразумевают переход субъектов бухгалтерского учета, действующих в стране, на международные стандарты бухгалтерского учета.

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