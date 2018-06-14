Эльман Рустамов о последствиях выпуска купюры в 200 AZN - ПОДРОБНОСТИ

Выпуск купюры в 200 манатов направлен на облегчение денежного оборота и сокращение расходов государства на печатание денег, сказал в четверг на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Расходы на печатание денег зависят не от номинала, а от купюр. Да размер 200-манатной купюры несколько превышает размеры 100-манатной, и расходы на ее изготовление могут превышать затраты на 100-манатную купюру на 5-10 процентов. Но, когда мы вместо двух 100-манатных купюр заказываем одну 200-манатную, экономия средств составляет около 80-90 процентов", - сказал Рустамов.

По словам главы ЦБА, выпуск новой купюры никак не отразится на макроэкономической динамике и инфляционных ожиданиях.

Коснувшись объемов выпуска новой купюры, Рустамов отметил, что купюры уже находятся в обороте и их объем неограничен.

"Любой банк может заказать необходимое ему количество купюр. Что касается тарифов на получение 200-манатных купюр, то они чуть выше тарифов по купюрам в 50 и 100 манатов. Это вызвано тем, что в стране была большая концентрация купюр в 50 и 100 манатов. Для того, чтобы эта концентрация не перетекла сразу на 200-манатные купюры, мы установили чуть более высокую тарифную ставку. Так тарифная ставка по 200-манатным купюрам составляет 0,2 процента, а по 50 и 100-манатным купюрам - 0,1 процента", - сказал глава ЦБА.

Рустамов добавил, что в стране постепенно нужно уменьшать оборот наличности.

"В мире можно выделить три группы стран - с высоким, средним и низким оборотом наличности. Мы должны постепенно переходить в группу стран со средним оборотом наличности, где доля наличности в общем денежном обороте составляет 28-30 процентов. Это наша первостепенная задача. Стратегической же целью является достижение однозначной доли [до 10 процентов] наличности в денежном обороте", - отметил Рустамов.

Согласно данным ЦБА наличность в Азербайджане в манатном выражении (M0) на конец апреля 2018 года упала до 11-месячного минимума в 6 919,3 миллиона манатов. Такой резкий спад можно объяснить тем, что Центральный банк с июня начал вводить в оборот новую 200-манатную купюру. Обычно перед вводом новой купюры в оборот изымается часть денежных средств, находящаяся в обращении. Это необходимо для избежания возможных негативных последствий в виде инфляции или девальвации.

Соответственно, по сравнению с показателем на март, наличность в манатном выражении в стране сократилась на 484,9 миллиона манатов или 6,5 процента. Обычно, месячное изменение показателя М0 в Азербайджане варьируется в пределах 100-200 миллионов манатов.

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