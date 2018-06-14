Денис Данилидис: Запуск "Южного газового коридора" - счастливый момент для ЕС и Азербайджана

Запуск проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) является счастливым моментом для Азербайджана и Европейского союза. Об этом сказал Trend в четверг первый советник делегации ЕС в Азербайджане Денис Данилидис, передает Day.Az.

По словам первого советника, накануне был очень важный день, так как в Эскишехире состоялась церемония запуска трубопровода TANAP.

"Церемония прошла с участием президентов нескольких стран, в том числе Президента Азербайджана Ильхама Илиева. Очевидно, что это счастливый момент и для ЕС, и для Азербайджана, потому что теперь ЮГК стал реальностью. Следующим шагом станет запуск трубопровода TAP. Там тоже все будет согласно плану, для нас ничего не изменилось. Я думаю, что тем, у кого были какие-то сомнения относительно реализации "Южного газового коридора", 12 июня пришлось пересмотреть свои взгляды", - сказал Данилидис.

По словам первого советника, запуск TANAP - это ясный сигнал приверженности сторон совместной работе по реализации ЮГК, который принесет азербайджанский газ на европейский рынок через два года.

"Поздравляю Азербайджан, поздравляю тех, у кого появилась эта дальновидная идея. Считаю, что следующим шагом развития отношений станут более интегративные проекты в таких сферах, как транспорт, потому что Азербайджан намерен играть большую роль в качестве транспортного хаба. Мы приступили к стратегическому диалогу между ЕС и Азербайджаном по транспортному сектору, который очень важен. "Южный газовый коридор" уже здесь, это - реальность, это - нечто, объединяющее ЕС и Азербайджан. Нам надо постараться реализовать больше проектов, которые объединяют народы и наши коммерческие интересы", - сказал советник.

Первый советник отметил, что ЕС и Азербайджан являются стратегическими энергетическими партнерами.

"Имеется меморандум о взаимопонимании по энергетическому партнерству, а в данный момент мы ведем переговоры по новому соглашению, которое будет более амбициозным и всеобъемлющим, чем предыдущее, так как охватит больше сфер, чем сейчас. Азербайджан как страна сильно изменился за последние годы, и ЕС тоже поменялся. Поэтому давайте будем оптимистичны по вопросу нового соглашения, которое, надеюсь, обеспечит более сильную интеграцию между нашими народами, компаниями и администрациями", - сказал Данилидис.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

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