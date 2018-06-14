Открытие TANAP еще сильнее сблизит Баку и Анкару -ТУРЕЦКИЙ ЭКСПЕРТ

Запуск в эксплуатацию мощного Трансанатолийского трубопровода (TANAP),продемонстрировал Европе и миру единую цель Азербайджана и Турции, к достижению которой были приложены большие совместные усиления двух региональных государств.

Об этом сказал Day.Az турецкий эксперт Ширин Али.

По ее словам, эксплуатация газопровода TANAP сулит Турции серьезные экономические бонусы, поскольку посредством данного проекта страна станет энергетическим хабом региона.

"В то же время реализация столь сложного проекта еще больше сблизит Азербайджан и Турцию, а также усилит дальнейшую совместную координацию в сфере экономики, энергетики и транспорта", - считает турецкий экономист.

Отметим что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича, состоялась церемония открытия TANAP.

Отметим что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича, состоялась церемония открытия TANAP.

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Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Матанат Насибова