Flatfy: сколько нового жилья строится в Азербайджане?

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек в Азербайджане. Прямо сейчас можно посмотреть предложения в 166 строящихся и построенных жилых комплексах, и домах от 104 строительных компаний.

Большинство людей покупает жилье раз в жизни и это важный и ответственный шаг для каждого. Flatfy регулярно проводит опросы и исследования, чтобы лучше понимать желания и волнения покупателей перед приобретением собственного жилья и как IT- продукт может в этом помочь. О некоторых проблемах и вопросах, которые выяснили на сегодняшний день, расскажем дальше.

С чего выбирать?

Основной проблемой покупателя является отсутствие опыта в приобретении жилья, что приводит за собой массу вопросов. Первый - отсутствие структурированной информации. Изучая данные о жилых комплексах на сайтах застройщиков, покупатели, зачастую отмечают её рекламный характер. Чтобы выяснить подробности, необходим огромный запас времени.

Второй - сайты застройщиков разные. Сравнить два строящихся дома от разных девелоперов еще та задача. Поэтому, команда каталога новостроек Flatfy уже нашла все жилые комплексы и структурировала информацию по ним. Вам остается только выбирать и сравнивать!

А где этот дом строится?

Изучая потребности покупателей нового жилья, мы выяснили, что инвесторы первым делом обращают внимание на его расположение.

Поэтому мы сделали возможность выбирать жилые комплексы на карте. Тут вы сможете и оценить, что, где строится, какая плотность застройки, какое расстояние к морю, что рядом, какие садики, школы, парки, какая транспортная развязка и т.д.

Хочу тут купить квартиру, а могу ли?

Выбрав расположение, люди начинают смотреть, а хватит ли им денег на покупку. Чтобы ответить на этот вопрос, для каждого комплекса в каталоге мы выяснили минимальную цену за квадратный метр.

Оказалось, что стоимость самых недорогих квартир в Баку стартует от 400 AZN за квадрат. Цена на более элитное жилье начинается от 1200 долларов за квадрат. В будущем мы планируем углублять информацию о стоимости, уточняя ее вплоть до стоимости конкретных квартир, в конкретном доме. Если вы представитель застройщика - напишите нам "привет" на newprojects@flatfy.az , для уточнения стоимости квартир в ваших жилых комплексах.

А как же риски, ведь это инвестиция?

Первичный рынок жилья - это инвестиция. 50% покупок новых квартир приходится на стадию, когда дом еще в фундаменте или строится. Именно из-за риска остаться ни с чем люди в часто предпочитают вторичное жилье квартире в новостройке.

Мы не можем давать гарантии, что дом построится, но мы гарантируем максимально объективную информацию и данные у нас на сайте. Для достижения этого у нас работает целый отдел контент-менеджеров и журналистов-аналитиков. Но, все же, чтобы пользователь мог лучше оценить "риски инвестирования" - мы добавили в каталог не только "активные" проекты, но и завершенные. На каждой странице строительной компании (например, на странице застройщика Atkins или Kristal Abşeron) вы можете посмотреть, сколько уже существует компания, сколько проектов она строит сейчас и сколько сдала в эксплуатацию.

Напомним, Flatfy.com - онлайн-сервис для выбора квартир. Поисковая система Flatfy собирает все объявления по продаже и аренде жилья и дает возможность на одном сайте комфортно выбирать жилье среди всех предложений на рынке. Flatfy работает в 37 странах, в 2016 году проект был запущен в Азербайджане и в июне 2018 был запущен каталог новостроек.

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