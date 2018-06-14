SOCAR почти вдвое увеличила доходы от продажи нефти

Доходы азербайджанской госнефтекомпании SOCAR от продажи нефти по итогам 2017 года составили 56,59 миллиарда манатов против 29,61 миллиарда манатов в 2016 году, говорится в консолидированном отчете о финансовой деятельности SOCAR за прошлый год, аудированным Ernst&Young. Аудиторский отчет обнародован в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Доходы от продажи нефти указываются с вычетом соответствующего налога (30 процентов) из ценовой маржи, возникающей между мировой рыночной ценой на нефть и внутренней ценой, регулируемой государством.

По итогам прошлого года совокупные доходы SOCAR составили 92,6 миллиарда манатов (против 51,91 миллиарда манатов в 2016 году).

Как говорится в отчете, из общего объема доходов 24,8 миллиарда манатов (в 2016 году - 11,69 миллиарда манатов) пришлись на поступления от продажи нефтепродуктов, а 3,88 миллиарда манатов (2,64 миллиарда манатов - в 2016 году) - от продажи нефтехимической продукции.

По данным отчета, от продажи газа SOCAR в прошлом году получила доход в объеме 2,67 миллиарда манатов (1,99 миллиарда манатов - в 2016 году), а на прочие доходы Госнефтекомпании пришлись 4,62 миллиарда манатов (в 2016 году - 5,97 миллиарда манатов).

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

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