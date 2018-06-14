ЮГК сулит выгоду Европе и всем странам участникам проекта - ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Южный газовый коридор ( ЮГК) имеет жизненно важное значение для энергетической безопасности Европы, поэтому недавний запуск Трансанатолийского трубопровода(TANAP) в эксплуатацию - событие огромной важности для Европы.

Об этом сказал Day.Az венгерский экономист Леви Балог.

По его словам, это показатель долгосрочного энергетического сотрудничества Турции и Азербайджана со странами Европейского Союза.

"США и Европа поддерживают данный проект, и то что он поэтапно реализуется в намеченные сроки демонстрирует сбалансированную работу, проводимую азербайджанской и турецкой стороной. Помимо Европы, проекта отвечает интересам всех сторон, которые вовлечены в его реализацию, и я думаю, что в дальнейшем могут получить финансовые и политические бонусы те страны, которые изъявят желание присоединиться к нему", - сказал наш собеседник.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа, которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Матанат Насибова