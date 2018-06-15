Официальный курс маната на 15 июня
15 июня 2018 08:30 153
Официальный курс маната по отношению к доллару на 15 июня 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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Официальный курс маната по отношению к доллару на 14 июня 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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Наука и техника 15 июня 2018, пятница, 08:54 Хотите получать сообщения обо всех важных новостях в рубрике «Наука и техника»? Включить уведомления ВсеНаука ЖизньКосмосОружиеИсторияТехникаГаджетыИгрыСофт Архив Последние новости 06:42Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке» 06:36Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне 05:51Кадыров пообещал новую песню от Слепакова о российском футболе 05:08Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы 04:08Найдено неожиданное средство против рака крови 03:44Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам 03:01Во Франции предотвратили гей-теракт 02:26Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 01:13В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян
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