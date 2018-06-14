TANAP - важнейший инфраструктурный проект для энергобезопасности Европы

Трансанатолийский трубопровод (TANAP) является важнейшим инфраструктурным проектом с точки зрения обеспечения энергобезопасности Европы.

Об этом в четверг заявил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев, передает Day.Az.

"За последнее время нам удалось стать свидетелями церемонии запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор" и открытия трубопровода TANAP. Следующим этапом станет другой трубопровод - TAP. Это очень крупный проект, который по праву можно назвать контрактом 21 века. Благодаря нему Азербайджан может в перспективе обеспечить газом Европу и таким образом сыграть важную роль в обеспечении энергобезопасности ЕС", - сказал депутат.

Алиев напомнил, что проект "Южный газовый коридор" позволить создать около 30 тысяч рабочих мест и в его реализации участвуют семь стран.

"Азербайджан, реализуя проект, требующий столь высокого уровня экономического и политического сотрудничества между странами, еще больше укрепит свое влияние на международной арене", - сказал депутат.

Отметим, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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