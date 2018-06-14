Рынок страхования Азербайджана значительно вырос

В январе-мае 2018 года действующие в Азербайджане страховые компании (СК) собрали премии на 350,8 миллиона манатов, что на 46,11 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованного в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выплаты СК за тот же период составили 97,5 миллиона манатов, что на 0,46 процента меньше показателя января-мая 2017 года.

Согласно отчету, 73 процента (255,4 миллиона манатов) всех сборов на рынке пришлось на добровольное страхование, 27 процентов (95,4 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 72 процента (69,8 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлось 28 процентов (27,7 миллиона манатов) выплат.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.