Турецкая "дочка" PASHA Bank выпустила облигации на азербайджанском рынке

PASHA Yatırım Bankası, турецкая "дочка" PASHA Bank, разместила на азербайджанском рынке облигации на 25 миллионов долларов, следует из информации, размещенной на Платформе информирования общественности Турции (KAP), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эмиссия была зарегистрирована 31 мая. Облигации будут в обращении до 14 сентября 2021 года (три года и три месяца). Проценты будут выплачиваться ежемесячно.

PASHA Yatırım Bankası действует с 2014 года. Уставной капитал банка составляет 500 миллионов турецких лир. Главными акционерами банка являются PASHA Bank (50,96 процента), PASHA Holding (49 процентов).

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга, действующего также в секторах страхования, строительства, производства строительных материалов, туризма и других. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.