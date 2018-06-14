Агджабединский агропарк планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом было сказано на сегодняшнем мероприятии, проведенном в Агджабединском районе.

Было отмечено, что до настоящего времени 1412 предпринимателям из Агджабеди были предоставлены льготные кредиты на сумму 72,6 миллиона манатов, наряду с другими сферами были профинансированы инвестиционные проекты по созданию теплицы, птицеводческого хозяйства, животноводческого комплекса, кормовой мельницы.

Как говорится в сообщении, 36 предпринимателям, осуществляющим деятельность в Аранском экономическом районе, было выделено 776,6 тысячи манатов льготных кредитов, которые в основном будут направлены на развитие животноводства, хлопководства, переработку молока и других сфер. Реализация инвестпроектов с использованием этих кредитов создаст возможность для открытия более 60 новых рабочих мест.

В целом на финансирование 13 800 инвестпроектов субъектов предпринимательства, функционирующих в Аранском экономическом районе, выделено 570,3 миллиона манатов льготных кредитов.

Агджабединский парк создан на территории в 5000 гектар. В агропарке на площади в 1215 гектаров создана современная оросительная система, на более чем 1000 гектарах посажена соя. Здесь также планируется создать завод по производству растительных масел.

Отметим, что в настоящее время в 30 районах республики продолжаются работы по созданию на территории площадью 191,8 тысячи гектаров 45 агропарков общей стоимостью 1,4 миллиарда манатов.

На сегодняшний день на создание агропарков за счет государственной поддержки были вложены инвестиции на сумму 311,8 миллиона манатов, в том числе на мероприятия, связанные с прокладкой водных, газовых, электрических коммуникаций и дорог, мерами по мелиорации и другими работами, по созданию инфраструктуры, - 204,2 миллиона манатов. На создание 15 агропарков общей стоимостью более 400 миллионов манатов выделены государственные льготные кредиты на сумму до 110 миллионов манатов, на 24 проекта стоимостью 565,5 миллиона манатов в 14 агропарках выданы документы поощрения инвестиций.

В агропарках, созданных в Хачмазе, Шамкире, Джалилабаде и Геранбое, уже завершились работы в рамках первого этапа.