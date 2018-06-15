Андорра и Азербайджан будут обмениваться налоговой информацией

Между правительствами Андорры и Азербайджана будет действовать соглашение об обмене налоговой информацией, следует из изменения, внесенного правительством Андорры в закон об автоматическом обмене налоговой информацией, пишет all-andorra.com, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поправка направлена на то, чтобы "внести определенные коррективы в существующее регулирование и расширить список государств, с которыми будет происходить автоматический обмен информацией о финансовых счетах".

Поправка будет введена в действие с 2020 года. Таким образом, Андорра будет обмениваться информацией в общей сложности с 95 юрисдикциями.

Новые страны, которые вошли в список: Азербайджан, Науру, Пакистан, Панама, Сент-Китс и Невис, Ангилья, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Белиз, Гана, Ливан, Маршалловы Острова, Новая Зеландия, Ниуэ, Катар, Сент-Люсия, Сингапур, Синт Маартен, Турция, Албания, Нигерия - всего 22 страны.