Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион
15 июня 2018 09:22 200
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 20 июня состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 300 миллионов манатов. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend..
На аукцион будут выставлены три миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 18 июля 2018 года.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.
Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:30 238
Официальный курс маната на 15 июня
-
14 Июн. 20:40 20 812
-
14 Июн. 12:16 14 958
-
00:01 6 547
-
14 Июн. 11:49 6 495
-
14 Июн. 23:08 5 323