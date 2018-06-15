Эксперты Азербайджана и Грузии обсудили открытие TANAP

Клуб молодых экспертов и журналистов Азербайджана и России провел экспертные дискуссии, в рамках которых обсуждался ввод в эксплуатацию TANAP и другие вопросы.

Об этом сказал Day.Az модератор Клуба молодых экспертов и журналистов Азербайджана и России Заур Мамедов, рассказав о повестке обсуждений.

Он сообщил, что в обсуждениях участвовали эксперты из Азербайджана и Грузии - Ильгар Велизаде, Заур Ибрагимли, политолог Васико Гивати, а также председатель Конгресса азербайджанцев Грузии, экс-заместитель министра энергетики Гусейн Юсубов.

Как сообщил Заур Мамедов, онлайн-обсуждения были проведены с целью формирования объективного мнения в обществе обеих стран о происходящих событиях в регионе.

Представитель грузинской стороны, политолог Васико Папава заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода TANAP является историческим событием, представляющим клоссальную важность для стран-участниц проекта и безопасности региона. Он пояснил, что факт неучастия руководства Грузии в открытии газопровода TANAP никак не повлияет на отношения Тбилиси с Баку и Анкарой.

В свою очередь, азербайджанские эксперты во время диалога отметили, что Грузия является важным партнером Азербайджана, поскольку нас связывают стратегические и дружеские отношения, насчитывающие не одно столетие.

Они отметили, что дружесткие связи Азербайджана и Грузии в регионе являюся беспрецедентным примером двустороннего взаимодействия, и что обсуждения насущных вопросов политической повестки двух стран на экспертной площадке с участием азербайджанских и грузинских аналитиков необходимо продолжить, чтобы общественность двух стран была информирована о высоком уровне существующих грузино-азербайджанских отношений.

Матанат Насибова