Запуск TANAP показал единство турецко-азербайджанских отношений - МНЕНИЕ

Реализация мощнейшего проекта TANAP стала возможной благодаря твердой, политической воле президентов Турции и Азербайджана.

Об этом заявил Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

По его словам, запуск в эксплуатацию TANAP показал в очередной раз единство и дружественный союз турецко-азербайджанских отношений.

"Помимо экономической значимости, проект важен с точки зрения сохранения безопасности и стабильности региона. Примечательно, что это не первый совместный проект, ранее были реализованы такие значимые и сложные энергопроекты как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а в минувшем году была открыта железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Считаю, что совместная реализация сложнейших инфраструктурных проектов регионального значения - логичный итог продуманной и сбалансированной политики, проводимой руководством двух региональных государств. Несомненно, глобальные инициативы по реализации инфраструктурных проектов международного значения требуют солидных финансовых вложений, транспортно-технических и прочих усилий, и в этом направлении проводится огромная координированная работа на государственном уровне. В этом смысле гигантский газовый проект TANAP стал очередным показателем масштабных и затратных усилий", - сказал депутат.

По мнению азербайдждаснкого парламентария, TANAP как неотъемлемая часть Южного газового коридора станет незаменимым инфраструктурным проектом в решении вопросов энергетической безопасности на нынешнем этапе и в обозримом будущем.

Отметим, что Южный газовый коридор состоит из четырех крупных проектов. Разработка газового месторождения "Шахдениз 2" - запасы этого месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров, Южно-Кавказский трубопровод, проекты TANAP и ТАР. Три из этих четырех проектов уже реализованы. Проект ТАР реализован на 72 процента. Протяженность трубопровода TANAP составляет 1805 километров, диаметр - 56 и 48 дюймов, а по Мраморному морю - 36 дюймов. Максимальная высота территории, по которой проходит трубопровод, составляет 2700 метров над уровнем моря. От трубопровода отделены два ответвления в газораспределительную систему Турции, его максимальная пропускная способность составляет 31 миллиард кубометров в год. На первом этапе проекта пропускная способность TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год.

Матанат Насибова