Узбекистан заинтересован в выходе на Средиземное море через БТК - ДЕТАЛИ

Узбекистан заинтересован в использовании железнодорожного транспортного коридора Навои-Туркменбаши-Баку-Тбилиси-Карс, который соединит железные дороги Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Грузии с транспортной сетью Турции.

Об этом сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, передает Day.Az.

По словам посла, железная дорога Навои-Туркменбаши-Баку-Тбилиси-Карс позволит Узбекистану обеспечить выход на Средиземное море через турецкий порт Мерсин.

Посол напомнил, что по распоряжению руководства страны делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым посетила Азербайджан и приняла участие в церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, что является показателем заинтересованности Узбекистана в данном проекте.

Гулиев также отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил постановление о комплексной программе совершенствования транспортной инфраструктуры Узбекистана и диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018-2022 годы.

"После утверждения программы Узбекистан в первом квартале 2018 года начал планировать пилотные транзитные перевозки по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Эта программа предусматривает участие Узбекистана в формировании единого транзитного коридора Азербайджан-Грузия-Турция-страны ЕС. Узбекистан также рассматривает данный коридор как возможность выхода к портам Поти, Батуми и Черноморск, далее - в страны Ближнего Востока и Северной Африки", - добавил Гулиев.

По словам посла, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, как важная составляющая центрального коридора "Нового Шёлкового пути", внесёт вклад в развитие инфраструктуры и технических возможностей стран, которые подключились к инициативе "Один пояс - один путь", и будет способствовать продвижению программ развития наземного, морского и воздушного сообщения.

"Проект "Один пояс - один путь" направлен на совместное развитие. Исходя из этого, данная инициатива не предусматривает создание конкретного маршрута. Она приветствует активное участие всех стран, международных и региональных организаций ради всеобщего блага", - сказал Гулиев.

Посол напомнил, что Узбекистан находится в самом центре центрально-азиатского региона, который издавна служит важным узлом на древнем "Великом Шёлковом пути".

"В 90-е годы прошлого века первый президент Узбекистана Ислам Каримов озвучил инициативу по возрождению "Великого Шелкового пути". Эта инициатива ставит перед собой цель установить более тесные связи между странами Азии и Европы, поднять взаимовыгодное сотрудничество этих стран в новой форме на новую историческую высоту", - заключил Гулиев.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.