SOCAR назвала доходы от деятельности в зарубежных странах

Доходы азербайджанской госнефтекомпании SOCAR в 2017 году от деятельности в Швейцарии составили 78,63 миллиарда манатов против 40,44 миллиарда манатов в 2016 году, говорится в консолидированном отчете о финансовой деятельности SOCAR за прошлый год, аудированном Ernst & Young. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В конце июня 2012 года американская Exxon Mobil передала активы швейцарской Esso Switzerland в управление SOCAR. Общая стоимость активов, приобретенных Госнефтекомпанией в Швейцарии, составила 330 миллионов долларов.

С приобретением Esso Schweiz компания SOCAR получила розничную сеть, подразделение компании, занимающееся маркетингом топлива для промышленности и оптовых клиентов (подразделение занимается продажей коммунально-бытового топлива и газа в баллонах независимым дистрибьюторам по всей Швейцарии), газозаправочный завод Ванген-Олтен, заправочные пункты и совместные предприятия, занимающиеся заправкой самолетов в аэропортах Женевы и Цюриха, швейцарскую компанию по обеспечению и распределению, которая контролирует совместные предприятия, управляющие терминалами и трубопроводами.

Как говорится в отчете, доходы SOCAR в рамках деятельности в Турции в прошлом году составили 4,925 миллиарда манатов против 3,48 миллиарда манатов в 2016 году, от деятельности в Объединенных Арабских Эмиратах - 1,32 миллиарда манатов против 1,16 миллиарда манатов в 2016 году, от деятельности в Грузии - 1,185 миллиарда манатов против 1,05 миллиарда манатов в 2016 году.

По другим странам доходы SOCAR в 2017 году составили 1,12 миллиарда манатов против 615 миллионов манатов в 2016 году.

Доходы SOCAR, полученные в 2017 году в Азербайджане, составили 5,38 миллиарда манатов против 5,17 миллиарда в 2016 году.

Всего по итогам прошлого года доходы SOCAR составили 92,57 миллиарда манатов против 51,905 миллиарда манатов в 2016 году.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.