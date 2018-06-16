Депутат: Запуск TANAP – результат политической воли Президента Ильхама Алиева

Запуск Трансанатолийского трубопровода (TANAP) - результат дипломатических усилий, политической воли Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также его деятельности по интеграции азербайджанской экономики в мировую.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, этот проект также показывает экономическую и политическую мощь Азербайджана.

"Наряду с политическими дивидендами проект TANAP принесет экономике страны устойчивый доход, это гигант, который будет служить национальной экономике. Азербайджан получит большие доходы и как страна-экспортер, и как страна-транзитер", - сказал депутат.

По словам Гусейнова, Азербайджан - очень надежная страна в обеспечении Европы природным газом.

"Это также означает, что Азербайджан - надежный партнер и что в будущем в страну будут вложены крупные инвестиции. В этом проекте участвуют многие страны, а также транснациональные компании. И эти компании, работая в Азербайджане, будут вкладывать большие инвестиции не только в нефтегазовую сферу, но и в другие сферы", - сказал Гусейнов.

Депутат отметил, что указанный проект расширит экономические, торговые, культурные связи между Азербайджаном и странами-импортерами.

"TANAP обеспечит устойчивое развитие Азербайджана, повысит его авторитет в мире. Это также означает, что Азербайджан становится центром силы в регионе, логистическим и транспортным хабом на евразийском пространстве и надежным партнером Европы в сфере энергоснабжения", - сказал парламентарий.

Отметим, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.